Verhandlungen

Die Ursachen für Bernds schlechten Gesundheitszustand sind eindeutig in seiner momentanen finanziellen Situation zu finden. Wenn er seinen Reiterhof verliert, steht er vor dem Nichts. Wegen seiner Rückenschmerzen ist er bei Kati in Behandlung, und bei Monique versucht er, Hilfe wegen seiner Schlafstörungen zu bekommen. Doch das, was ihm wirklich hilft, das bekommt er von einem anderen.

Gut gelaunt kommt Frau Heilert aus ihrem Urlaub im Süden zurück. Doch mit dieser guten Laune ist es nicht von langer Dauer, denn Herr Weiss konfrontiert sie direkt mit den Vorwürfen, die gegen sie im Raum stehen: Schönwald wird als Gemeinde verklagt und Schuld daran habe sie. Frau Heilert fällt aus allen Wolken. Unterdessen konfrontiert Bernhard seinen Vater mit dem plötzlich aufgetauchten Gutachten. Doch das ist erst der Anfang seines Kampfes.

Leni ist mit der Kocherei für den Herz zu Haus Service maßlos überfordert. Nichts funktioniert, wie sie es gerne hätte, obwohl sie ihre Anweisungen präzise verteilt hat. Tu hofft, dass Leni und die Landfrauen seine Küche rasch wieder freigeben, denn er muss ich sich mit Oanh um das Vietnamesische Neujahrsfest kümmern, das höchste religiöse Fest in seiner Heimat. Leni hat dafür allerdings keinen Funken Verständnis und vergreift sich Tu und Oanh gegenüber ordentlich im Ton. Nicht ohne Konsequenzen!