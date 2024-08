Familienräson

Das Leben geht weiter - auch wenn innerhalb der Familie nicht alle mit dem Ausgang der Bürgermeisterwahl glücklich sind. Vor allem Bea hadert mit dem Ergebnis. Ihrer Stimmung wenig zuträglich ist daher, dass Matthias sich inzwischen auch im zweiten Ferien-Appartement breit gemacht hat, und die nächsten Gäste bereits auf dem Weg sind. Beim Versuch, das Appartement für die neuen Gäste vorzubereiten, wird Bea von Matthias direkt hinausgeworfen. Bea tobt vor Wut. Keinem war bewusst, was für eine Belastung Matthias' Demenz tatsächlich für die Familie ist. Das Zusammenleben mit ihm wird immer schwieriger. So teilt inzwischen auch Bea Franzens Meinung, dass Matthias in einem Heim besser aufgehoben wäre als auf dem Hof. Doch diese Rechnung hat sie wieder einmal ohne ihre Schwiegermutter gemacht. Johanna besteht darauf, dass Matthias auf dem Hof bleibt - komme was wolle. Innerhalb der Familie hat man sich in schweren Zeiten immer gegenseitig geholfen, und das wird auch in Zukunft so bleiben. Punktum!