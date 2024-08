Folge 563: Paukenschlag

per Mail teilen

Serie D 2007 Paukenschlag

Bea und Tom haben bis zur letzten Minute für die Feuerwehrprüfung gelernt. Besonders Bea weiß, dass sie bei Ulrich Zimmermann kein leichtes Spiel haben wird und ihre Nervosität steigt. Doch sowohl in der Praxis als auch in der Theorie schlägt sie sich so gut, dass Ulrich keine Wahl hat: Ab sofort ist Bea Feuerwehrfrau!

Monique hat es immer noch nicht übers Herz gebracht, Albert und Bernhard von ihrer Beziehung zu Matthias zu erzählen. Sie hat Angst davor, denn es kann so viel dabei kaputt gehen. Doch diese Entscheidung wird ihr abgenommen: Als sie in ihrer Mittagspause mit Matthias im Bett kuschelt, steht plötzlich ein entsetzter Albert vor ihrem Bett.

Bernhard geht mit Hermann durchs Jagdrevier und erzählt ihm, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis Monique und er wieder zusammen kommen. Doch als sie auf dem Fallerhof am Gesindehaus vorbeikommen, sieht Bernhard Monique und Matthias im Auto sitzen. Als er sieht, wie sie sich küssen, nimmt er das Gewehr und schießt.