Geburtstagskind

"Lottchens" erster Geburtstag steht vor der Tür und Oma Kati ist vor Vorfreude völlig aus dem Häuschen. Sie ist aber nicht die einzige, die sich auf die Geburtstagsfeier freut und Spaß daran hat, die Jüngste auf dem Fallerhof zu beschenken: Selbst am Stammtisch hat man sich richtig Gedanken um kleine Geschenke für die Tochter der Lieblingswirtin gemacht. Und während die Stammtischler damit zunächst ihren eigenen Spieltrieb wieder geweckt haben, trudeln im Leibgedinghaus die Gäste ein.

Im fallerschen Männerhaushalt finden immer mehr Sachen nicht mehr dahin zurück, wohin sie eigentlich gehören. Vor allem den ordnungsliebenden Franz macht diese Tatsache fast wahnsinnig. Für ihn ist es ein Rätsel, wie ein junger Mann wie Matthias so schusselig und vergesslich sein kann. Was tatsächlich hinter Matthias' Verhalten steckt, weiß bisher nur Heinz, den Matthias als einzigen ins Vertrauen gezogen hat. So lange es geht, möchte er verhindern, dass die Familie von seiner Demenzerkrankung erfährt. Vor allem aber möchte er verhindern, dass sein Vater davon erfährt.

Johanna hatte den Kontakt zum Feldbergranger Achim Laber eigentlich für ein spezielles Landfrauenprogramm hergestellt. Doch mittlerweile ist ihr noch eine ganz andere Idee gekommen und sie möchte, dass Sebastian mitkommt, wenn sie sich mit dem Ranger trifft. Natürlich ist Sebastian sofort Feuer und Flamme. Ein Praktikum beim Feldbergranger Achim Laber wäre genau nach seinem Geschmack.