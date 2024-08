Weihnachtswunder

per Mail teilen

Weihnachten ist das Fest im Jahr, auf das Johanna sich immer am allermeisten freut. Diesmal ist die Vorfreude auf Heiligabend besonders groß, denn ihr "Brummel" und Franz haben sich endlich wieder versöhnt. Ein Grund mehr, auch ihren Schwager an die weihnachtliche Festtafel einzuladen. Hermann jedoch kommt durch die Tatsache, dass die Familie an die Versöhnung der Brüder glaubt, arg in die Bredouille. Es nützt alles nichts, er muss sich etwas einfallen lassen, um Franz nicht zu begegnen - und stellt sich damit selbst ein Bein ...

Bernd wagt einen weiteren Vorstoß und bittet Franz erneut um Hilfe. Würde ihm das Wasser nicht bis zum Hals stehen, wäre das sicherlich das Letzte, was er tun würde. Inzwischen hat er aber eine Klage am Hals und weiß nicht mehr weiter. Doch Franz lässt ihn erneut abblitzen. Völlig verzweifelt betrinkt sich Bernd in seiner Lieblingskneipe und trifft dort ganz unverhofft auf einen rettenden Weihnachtsengel.

Eva ist nicht wirklich in Weihnachtsstimmung. Die Schulden hängen ihr schwer im Nacken und lassen sie an nichts anderes mehr denken. Schon gar nicht an Weihnachtsschmuck und Kerzenschein. Völlig unerwartet bekommt sie von Tu ein "Geschenk", das sowohl ihr Weihnachten rettet, als auch das ihres Lieblingskochs.