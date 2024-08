Folge 551: Der alte Glanz

per Mail teilen

Serie D 2007 Der alte Glanz

Kati und Monique schauen sich Fotos vom Abschlussball an. Kati stellt bewundernd fest, wie umschwärmt Monique doch war. Und schon sitzt einer ihrer Verehrer im Wartezimmer – es ist Matthias, der Monique in der Mittagspause zum Essen ausführen möchte. Gemeinsam gehen die beiden in den Löwen.

Endlich ist das Wohnzimmer fertig renoviert, und Bea und Johanna sind begeistert. Spontan beschließen die beiden, am Abend ein Bauernvesper für Helfer, Freunde und die Familie auszurichten. Auch Toni und Ludwig sind eingeladen und blicken ein wenig wehmütig auf ihren Arbeitsplatz mit Vollpension zurück, denn ab sofort wartet wieder die Arbeit in der Säge auf die beiden.

Kati ist angesichts der neuen alten Pracht im Wohnzimmer zwiegespalten. Einerseits findet sie es schöner als vorher, andererseits ist der Umbau für sie ein Zeichen, dass Bea immer mehr ihren Kopf durchsetzt. Während sie bei Johanna über Bea schimpft, merkt sie nicht, dass ihre Schwägerin schon in der Türe steht.