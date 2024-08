Folge 547: Ein Freund in Not

per Mail teilen

Serie D 2006

Ein Freund in Not

Franz frotzelt, als er sieht, dass Heinz ein neues Sakko gekauft hat – von der Stange? Heinz aber findet, Franz könne sich viel nützlicher machen, indem er ihm eine Tanzstunde gibt. Doch Franz sieht das gar nicht ein, wo sich Heinz seiner Meinung nach Claudia so an den Hals wirft.

Bernd sieht langsam schwarz für Twister. Die Symptome haben sich wieder verschlechtert und der Besitzer des Ponys wird wohl kaum weitere Kosten übernehmen wollen. In ihrer Verzweiflung spricht Jenny mit Hermann. Der sagt ihr zu, am nächsten Tag auf den Reiterhof zu kommen und mit Bernd zu reden.

Mitten in der Nacht kommt ein gutgelaunter Heinz vom Tanzkurs nach Hause. Erwartet wird er von einem vor Wut kochenden Franz. Der kann natürlich nicht an sich halten und stellt Heinz eine Gewissensfrage: Denkt er denn gar nicht an seine Gefühle?