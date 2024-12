per Mail teilen

Lautes Knallen, schrilles Pfeifen und Brandgeruch verängstigen viele Hunde und Katzen in der Silvesternacht. Doch Eierlikör, Kopfhörer oder Schnellkurse helfen Haustieren nicht.

Silvester ist für viele Haustiere, ihre Besitzerinnen und Besitzer Stress pur, weiß Miri Styppa, Hundetrainerin in der Pfalz. Die Knallerei kann besonders Hunde stark traumatisieren: Sie reagieren dann das ganze Jahr über panisch auf laute Geräusche. Sie wollen gar nicht mehr ins Freie, sobald es dunkel und kalt wird. Denn die Tiere verbinden die Jahres- und Tageszeit mit der Silvesterböllerei.

„Ist eine ganz schreckliche Zeit. Viele Hundehalter sagen, Silvester kommt nur einmal im Jahr, das manage ich schon irgendwie, dann ist das rum. Wenn man sich dieser Problematik nicht annimmt, dann kann das folgenschwere Konsequenzen haben.

Zu spät für Online-Kurse

Auch wenn manche Online-Kurse im Internet etwas anderes behaupten: Für kurzfristige Last-Minute-Abhilfe sei es jetzt zu spät, erklärt Lea Schmitz, Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes. Vom Prinzip sei Hintergrundwissen zur Frage, wie man es an Silvester schafft, dass es dem Hund etwas besser geht, sicher eine gute Sache. Allerdings: "Wenn das ein Kurs ist, der kurz vor dem Feuerwerk verspricht, dass er noch irgendwie helfen kann, dann würde ich sagen, das ist Quatsch. So was braucht Zeit, man muss das langsam angehen lassen.“

An Gehörschutz müssen sich Hunde gewöhnen

Schnelle und simple Abhilfe versprechen die Anbieter von Gehörschutz für Hunde. Einfache Hauben aus Stoff oder Vlies gibt es schon für zehn Euro. Kopfhörerähnlicher Ohren-Schutz kostet zwischen 25 und 100 Euro. Dabei sei aber zu bedenken, dass ein Gehörschutz nur vor Geräuschen schützen könnte. Eine Haube oder ein Kopfhörer helfe nicht gegen Lichtblitze am Himmel.

Und man muss natürlich auch wissen, dass ich den Gehörschutz nicht einfach aufstülpen kann, also das wäre für den Hund auch der pure Stress, sondern ich muss das langsam verstärken mit Leckerli, dass sich der Hund auch an so einen Gehörschutz gewöhnt.

Nur Medikamente für Haustiere und keinen Alkohol

Effektiv können Medikamente gegen Ängste und Unruhe wirken. Dazu sollte aber in jeden Fall ein Tierarzt konsultiert werden. Die Expertin vom Tierschutzbund warnt Halter eindringlich davor, Beruhigungsmittel selbst einfach aus der Hausapotheke zu nehmen: "Medikamente für Menschen haben beim Hund nichts verloren", so Lea Schmitz.

Es gibt vielfach den Tipp, dass Eierlikör gegeben werden soll. Man hört das leider sehr oft. Man darf aber nicht vergessen: Alkohol ist ein Gift. Also Alkohol ist da völlig ungeeignet!

Tipp: Abschirmen und ruhig bleiben

Haustierbesitzer sollten versuchen, Hunde, Katzen und auch andere Kleintiere möglichst abzuschirmen: Jalousien, Rollläden runterlassen, eventuell etwas gedämpfte Musik. Dazu dem Tier einen Rückzugsort anbieten, etwa die Kuschelhöhle, das Körbchen. Manche Hunde verbringen die Silvesternacht auch in der Badewanne.

Wichtig: Selber ganz souverän und gelassen bleiben und so dem Hund oder der Katze suggerieren: Es ist alles in Ordnung.

Wenn doch nicht alles in Ordnung ist und der Hund stark auf die Silvesterknallerei reagiert, sollte bald ein Tierarzt oder ein Hundetrainer konsultiert werden, um dem Tier die Angst abzutrainieren, rät Lea Schmitz. Am besten mache man dies kontinuierlich das ganze Jahr über. Kurz vor Silvester einige Tage lang habe so ein Training keinen Effekt mehr: "Dann ist es zu spät.“