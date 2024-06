SWR Zukunftstage „Migration und Medien“

18. – 20. September 2024 in Ludwigshafen

Wir leben in einer Einwanderungsgesellschaft. Fast jede:r Dritte bringt bundesweit eine Migrationsgeschichte mit. Wie stellen sich Medienhäuser auf diesen Wandel ein und wie können Medien diese Gesellschaft angemessen und repräsentativ abbilden? Wie gelingt der nachhaltige Zugang zu migrantischen Themen, Perspektiven und Protagonist:innen? Wie gelingen die Zusammenarbeit und der offene Diskurs in divers besetzten Redaktionen am besten?

Nach der Premiere im Ahrtal mit dem Schwerpunkt konstruktiver Journalismus im Klimawandel beschäftigt sich die zweite Ausgabe der SWR Zukunftstage mit dem Thema „Migration und Medien“ – und wir laden wieder Journalist:innen aus der ganzen Branche ein, dabei zu sein.

Wir treffen uns drei Tage in Ludwigshafen – der Stadt in Rheinland-Pfalz mit dem höchsten Anteil an Menschen mit einer Migrationsgeschichte. Wir sprechen nicht über, sondern mit den Menschen vor Ort, etwa beim Besuch konkreter Projekte. Expert:innen geben uns konzentrierte Inputs und arbeiten mit uns in Workshops. Wir diskutieren selbstkritisch und konstruktiv über unser journalistisches Tun miteinander – u. a. in einer Aufzeichnung für ein SWR Kultur „Forum“. Wir knüpfen Netzwerke untereinander, mit den Expert:innen und den Menschen vor Ort.

Als Expert:innen und Verantwortliche aus Medienhäusern mit dabei sein werden u. a. die Kommunikationswissenschaftlerin und Medienkritikerin Nadia Zaboura, der Didaktiker Prof. Dr. Karim Fereidooni, Ella Schindler von den Neuen Deutschen Medienmacher:innen, Rheinpfalz-Chefredakteur Yannick Dillinger, der ARD-Vorsitzende und SWR Intendant Prof. Dr. Kai Gniffke und Ulla Fiebig, Direktorin unseres Landessenders Rheinland-Pfalz.

Die SWR Zukunftstage sind ein Projekt des Landessenders mit dem SWR X Lab und unserer Beauftragten für Vielfalt und Integration.

Wie kann ich teilnehmen?

Nach der Erfahrung der Premiere im vergangenen Jahr gehen wir davon aus, dass sich wieder mehr Kolleg:innen für unsere Zukunftstage interessieren als wir Plätze bieten können. Fülle bis zum 5. Juli 2024 unseren Bewerbungsbogen aus. Wir geben Dir bis Mitte Juli Bescheid, ob Du dabei sein kannst.

Wichtig ist: Wir übernehmen die Kosten für die Tagung. Reise- und Übernachtungskosten muss jede:r individuell übernehmen – persönlich oder über die jeweilige Redaktion. Damit alle eine Chance haben, vor Ort auch unterzukommen, haben wir ein Kontingent an Zimmern reserviert.

Stipendium: auf Anfrage für völlig freischaffende Kolleg:innen und Studierende möglich.

Fragen? Schreibe uns gerne an Zukunftstage@SWR.de. Für Deine Bewerbung um einen Platz nutze aber bitte unbedingt dieses Formular.

Bewerbung für die SWR Zukunftstage