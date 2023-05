Die Folgen des Klimawandels sind allgegenwärtig. Gut 50 Journalistinnen und Journalisten treffen sich deshalb an der Ahr. Sie erarbeiten, wie der Journalismus Menschen nach Katastrophen wie im Ahrtal besser unterstützen kann.

Extreme Ereignisse wie die Flutkatastrophe an der Ahr werden durch den Klimawandel aus Sicht der Wissenschaft wahrscheinlicher. Seit der Flut hat sich im Ahrtal vieles verändert. Der normale Alltag in der touristisch geprägten Weinregion musste im Leben vieler Betroffener existenziellen Sorgen weichen. Der SWR nimmt die außergewöhnliche Situation zum Anlass, um darüber zu sprechen, ob und wie sich der Journalismus vor dem Hintergrund des Klimawandels ändern muss.

Gut 50 Journalisten bei Workshop im Ahrtal

Von Montag bis Mittwoch, 8. bis 10. Mai, treffen sich auf Initiative des SWR gut 50 Journalistinnen und Journalisten aus ganz Deutschland zu den "SWR Zukunftstagen an der Ahr". Partner sind das Bonn Institute und CORRECTIV. Die Tagung findet in Bad Neuenahr-Ahrweiler statt.

Das Ziel: Medien suchen Modelle für den Journalismus, die Menschen in Regionen wie dem Ahrtal nützen - nach Katastrophen und in Zeiten des Klimawandels. Dabei soll konstruktiver Journalismus helfen, die Bedürfnisse der Betroffen in den Mittelpunkt zu stellen: lösungsorientiert, perspektivenreich und zukunftsgerichtet.

Wie kann die Zukunft gestalten werden? Recherchen vor Ort im Ahrtal

Die Teilnehmenden des Workshops sind auch für Recherchen vor Ort in der Region unterwegs. Bei den Exkursionen werden zentrale Fragen nach der Flutkatastrophe aufgegriffen und anhand von konkreten Lösungsansätzen diskutiert. Wie kann klimaangepasstes Bauen so umgesetzt werden, dass eine Region ihren Charme behält? Und was kann die Bauwirtschaft aus der Katastrophe lernen? Das wird beispielsweise Thema einer Exkursion in Rech und Altenahr sein. Dort wird gemeinsam mit Experten besprochen, welche Möglichkeiten es gibt, einen Ort so aufzubauen, dass er für kommende Hochwasser besser gerüstet ist.

Bei weiteren Exkursionen im Ahrtal geht es unter anderem auch um eine zukunftsgerichtete Wärmeversorgung in Dörfern und Städten, eine bessere Wasserrückhaltefähigkeit der Wälder und landwirtschaftlichen Flächen und die Frage, wie wir es schaffen, dass Kinder und Jugendliche besser mit Krisen zurechtkommen.

Podiumsdiskussion zur Rolle der Medien

Am Dienstagabend ist eine Podiumsdiskussion geplant, Beginn ist um 19:30 Uhr. Hier debattieren unter anderem Landrätin Cornelia Weigand (parteilos), Fluthelferin Missy Motown, Trauma-Therapeutin Katharina Scharping und SWR-Ressortleiterin Monica Mellino, welche Rolle der Journalismus und die Medien bei der Bewältigung von gesellschaftlichen Krisen haben.

Die Podiumsdiskussion wird auf swr.de live gestreamt - unter anderem auf dieser Seite. Neben den Teilnehmenden der dreitägigen Veranstaltung ist die Diskussion auch für Menschen aus dem Ahrtal offen. Die Plätze sind allerdings begrenzt. Melden Sie sich gerne an unter zukunftstage@swr.de.