Prof. Dr. Kai Gniffke

Kai Gniffke wurde am 20. November 1960 in Frankfurt am Main geboren. Das Studium der Politikwissenschaft, Soziologie und des Öffentlichen Rechts schloss er 1993 mit der Promotion zum Dr. Phil ab. Als Reporter und später Schlussredakteur arbeitete er, bei den Fernsehnachrichten des SWF in Mainz und ab 1995 als Landespolitischer Korrespondent. 1999 übernahm er die Leitung der Redaktion ARD-aktuell beim SWR in Rheinland-Pfalz. Von 2003 bis 2005 war er Zweiter Chefredakteur ARD-aktuell und von 2006 bis 2019 Erster Chefredakteur ARD-aktuell unter anderem der Tagesschau, Tagesthemen und tagesschau.de. Die Hochschule Mittweida bestellte Kai Gniffke 2019 zum Honorarprofessor für „Journalismus in der digitalen Transformation“. Seit September 2019 ist er Intendant des Südwestrundfunks. 2023 und 2024 war er zudem Vorsitzender der ARD.

2007 erhielt Kai Gniffke den Grimme Online Award für seine Autorenschaft im Tagesschau-Blog. 2018 vertrat er die ARD in der „High-Level-Expert Group on Fake News“ der EU-Kommission.