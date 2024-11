Tom Bartels und Sven Hannawald: Die Stimmen an der Schanze – so arbeitet das ARD Skispringen-Duo

Mit drei Siegen ist das deutsche Skisprung-Team in Lillehammer in die Wintersaison 2024/25 gestartet. Ein Auftakt nach Maß auch für das ARD Kommentatoren-Duo Tom Bartels und Sven Hannawald. Seit Jahren sind sie ein Team an den Skisprungschanzen von Oberstdorf bis Sapporo. Tom Bartels berichtet seit 2006 im Wintersport für die ARD, der ehemalige Weltklasse-Skispringer Sven Hannawald seit 2020. Auf was kommt es bei der Zusammenarbeit besonders an? Warum funktioniert der internationale „Skisprungzirkus“ wie ein Familienbetrieb? Weshalb gewinnt nicht unbedingt der, der am weitesten fliegt und ist das gerecht? Diese und weitere Fragen beantworten Tom Bartels und Sven Hannawald im Video. Im Anschluss an den Impuls-Vortrag konnten alle Teilnehmenden von After Work Insights ihre persönlichen Fragen an die Speaker stellen.

