Ebenfalls zu Gast in der SWR Show am 12. Oktober sind Victoria Swarovski, Jorge González, Lang Lang, Hazel Brugger sowie die Ehrlich Brothers

Am 12. Oktober kehrt „Verstehen Sie Spaß?“ auf die Bildschirme zurück. In dieser Live-Ausgabe der großen SWR Samstagabendshow präsentiert Barbara Schöneberger dem Publikum wieder jede Menge neue Spaßfilme mit der versteckten Kamera. Außerdem begrüßt sie im Studio in Berlin zahlreiche prominente Gäste – von denen manch einer selbst in die Falle tappte oder als Lockvogel im Einsatz war. Das Erste und ORF übertragen die Sendung ab 20:15 Uhr.

Freundschaftstattoo für Johannes Oerding? Peter Maffay legt seinen Kollegen rein

Pünktlich zu seinem 75. Geburtstag ist Peter Maffay auf großer Abschiedstournee quer durch Deutschland unterwegs. Bei seinem Konzert in der Berliner Waldbühne hat er einen ganz besonderen Special Guest im Gepäck: seinen Freund und Musikerkollegen Johannes Oerding. Mit ihm will die Rocklegende ein Duett performen – aber nicht nur das! Denn Peter Maffay ist im Auftrag von „Verstehen Sie Spaß?“ im Einsatz, um den arglosen Popsänger in die Falle zu locken und ihn noch vor dem großen Gig zu einer Mutprobe zu nötigen, die im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut geht: ein Freundschaftstattoo, entworfen von Peter Maffays jüngster Tochter. Er selbst hat sich das Bild mit zwei gekritzelten Figuren, die Peter und Johannes darstellen sollen, schon stechen lassen. Und Peter Maffay macht klar, wie wichtig ihm diese Geste wäre. Auf Johannes Oerdings Stirn stehen Schweißperlen, doch er kann seinem Freund den Wunsch nicht abschlagen. Und so wird schnell ein Tätowierer bestellt – der alles andere als seriös wirkt. Doch jetzt gibt es kein Zurück mehr…

Stunde der Wahrheit: Victoria Swarovski lockt Jorge González zur Wahrsagerin

Moderatorin Victoria Swarovski hat einen vielversprechenden Termin bei einer Wahrsagerin in Köln, den sie allerdings unter keinen Umständen allein wahrnehmen möchte. Sie benötigt dringend „moralische“ Unterstützung. Das macht sie zumindest ihrem ahnungslosen „Let’s Dance“-Kollegen Jorge González weis, der sie kurzerhand begleitet. Bei der gemeinsamen Sitzung mit Victoria Swarovski wird dem Star-Choreografen mit kubanischen Wurzeln schnell klar, dass die Hellseherin die banalsten Dinge – noch weit unterhalb des berühmten Kaffeesatzes – nutzt, um ihm die Zukunft vorauszusagen. Aber damit nicht genug: Die Wahrsagerin legt plötzlich en passant auch noch ganz andere übersinnliche Fähigkeiten an den Tag. Jorge González kommt das alles ziemlich Spanisch vor. Dabei hat er keinen blassen Schimmer, wer ihm diesen Schlamassel eingebrockt hat.

„Hammermäßisch“: Starpianist Lang Lang im Hessischfieber

Für eine angebliche ARD-Kampagne soll Ausnahmepianist Lang Lang mit seiner Frau und „Verstehen Sie Spaß?“-Komplizin Gina Alice einen kurzen Spot für mehr Klassik in der Region aufzeichnen – im Heimatdialekt seiner Frau, versteht sich: also Hessisch! Um aus dem Weltstar am Flügel einen echten Hessen zu machen, wurden keine Mühen gescheut und der berühmteste Hesse Deutschlands, Martin „Maddin“ Schneider, als Coach gebucht. Er zieht mit Lang Lang sein komplettes Programm durch – von der Gesichtsgymnastik über Lockerungsübungen bis hin zu „hammermäßisch“ hessischen Begriffen. Lang Lang hat Angst, dass er sich den Kiefer ausrenkt, doch am Ende ist er bereit loszubabbeln und seinen Satz „Klassik in der ARD, das find‘ ich ferschderlisch schee“ fehlerfrei aufzusagen. Doch Gina Alice und das Team der versteckten Kamera haben noch einige Tricks auf Lager, damit der Spot so schnell nicht in den Kasten kommt.

Hazel Brugger treibt Strandbesucher:innen mit irren Zugangsregeln auf die Palme

Nicht nur als Comedienne macht Hazel Brugger eine gute Figur, sondern auch als strenge Strandaufsicht Katja in geheimer „Verstehen Sie Spaß?“-Mission. Alle Besucher:innen, die einen entspannten Tag am Meer verbringen wollen, müssen erst einmal an ihr vorbei – und genau hier liegt das Problem. Denn an Hazel Bruggers Kontrollstand sind eindeutige Hinweisschilder aufgestellt, die zeigen, wer zum Strand darf und wer eben nicht. Da sind Strandabschnitte mal nur für Hundebesitzer zugänglich, mal nur für Taucher, Surfer oder Einheimische. Klar, dass dieses willkürliche Regelwerk nicht nur jede Menge Verwirrung stiftet, sondern bei so manchem Badegast auch für ziemlichen Ärger sorgt – zumal Katja die Gäste mit übergriffigen Fragen und absurden Regularien konfrontiert.

Darüber hinaus spazierte vor einigen Wochen eine dubiose „Adele“ durch München. Ob sie bei „Verstehen Sie Spaß?“ auftritt? Dieses Geheimnis wird in der kommenden Ausgabe der Sendung aufgelöst. Als Showact sind diesmal unter anderem die Ehrlich Brothers mit dabei, die eine magische TV-Weltpremiere präsentieren werden.

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Claudia Gabler E-Mail: claudia.gabler@SWR.de

Pressekontakt Position Sylvia Klebsattel E-Mail: sylvia.klebsattel@kick-media.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.