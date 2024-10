„Tatort – Dein gutes Recht“ am 27. Oktober im Ersten

Mit Ulrike Folkerts, Lisa Bitter, Sandra Borgmann und Emma Drogunova / Im Anschluss Start von Tatort-Game 2

Eine ehrgeizige Anwältin, die ihren Mandanten Erfolge vor Gericht erstreitet. Die die Schwächen der Gegenseite ausnutzt und an den Rändern des Berufsethos‘ agiert. Sollte sie im aktuellen Fall der Ludwigshafener Kommissarinnen zum Mordopfer werden? Autor und Regisseur Martin Eigler lotet im 80. Lena-Odenthal-Tatort das Machtgefälle vor Gericht aus, wenn geringerer sozialer Status die Chancen beeinflusst, seine Interessen durchzusetzen. Der „Tatort – Dein gutes Recht“ wird am Sonntag, 27.10.2024, 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Im Anschluss startet das neue Tatort-Game 2 unter tatortgame.de.

Der 80. Lena-Odenthal-Tatort

In der Kanzlei von Anwältin Patricia Prinz wird ihr Ehemann erschossen. Jasper Ünel war ebenfalls Jurist, doch bei den Ermittlungen von Lena Odenthal und Johanna Stern erweist sich seine ehrgeizige Frau als diejenige, die Aggressionen auf sich gezogen hat: Patricia Prinz agiert tough und nutzt im Interesse ihrer Mandanten alle Spielräume des Rechtssystems aus. Aktuell ist es Marie Polat, vor kurzem fristlos als Mitarbeiterin eines Callcenters gekündigt, die Prinz‘ Geschick und Skrupellosigkeit vor Gericht nicht gewachsen ist. Für die junge Frau hängt nicht nur ihr Job, sondern auch das Sorgerecht für ihren Sohn davon ab, dass sie den Prozess gegen das Callcenter gewinnt. Lena Odenthal und Johanna Stern erleben, wie massiv Polats Glaubwürdigkeit von Patricia Prinz im Prozess untergraben wird. Als Polats Prozessgegner Piet Sievert, der Manager des Callcenters, vermisst wird, vermuten die Kommissarinnen, dass die beiden Fälle zusammenhängen. Aber nicht nur Marie Polat gerät in den Verdacht, das Recht in die eigenen Hände genommen zu haben, auch Lena Odenthal sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, sich nicht an das gesetzlich vorgeschriebene Vorgehen gehalten zu haben. In einem internen Verfahren ist sie plötzlich Beschuldigte wegen ungerechtfertigten Schusswaffengebrauchs, mit Johanna Stern als Hauptzeugin.

Lisa Bitter seit zehn Jahren Ludwigshafener Ermittlerin

Der „Tatort – Dein gutes Recht“ ist eine Produktion des SWR für die ARD. Lisa Bitter ist darin in ihrem zehnten Jahr an der Seite von Ulrike Folkerts zu sehen, die in ihrem 80. Fall als Ludwigshafener Ermittlerin im Einsatz ist. Produziert wurde der Tatort von Nils Reinhardt, Kamera Andreas Schäfauer, Schnitt Claudia Lauter, Musik Richard Ruzicka, Szenenbild Irene Piel, Kostümbild Stephanie Kühne und Besetzung Anja Dihrberg. Die Redaktion liegt bei Ulrich Herrmann.

Tatort-Game 2: Rätsel lösen mit Lena Odenthal und Johanna Stern

Im Anschluss an die Ausstrahlung von „Tatort – Dein gutes Recht“ startet das zweite Tatort-Game des SWR unter tatortgame.de. Diesmal dreht sich das chatbasierte Crime-Game um einen Fall der Ludwigshafener Kommissarinnen und spinnt die Geschichte des Tatorts weiter.

Ausstrahlung am Sonntag, 27. Oktober 2024, 20:15 Uhr im Ersten sowie in der ARD Mediathek.

