SWR4 Festival macht Wörth am Rhein zur Festival-Hochburg

Konzerte, Talks und Partys mit Chris de Burgh und Thomas Anders vom 27. bis 29. September 2024 / SWR4 Festivalradio täglich bis 23 Uhr und im Livestream

SWR4 kommt am letzten Wochenende im September nach Wörth am Rhein: Vom 27. bis 29. September 2024 ist das SWR4 Festival zu Gast. Mit dabei sind Weltstars wie Chris de Burgh und Thomas Anders und für den richtigen Partysound der 70er sorgt die Bee-Gees-Tribute-Band „Night Fever“. Der SWR4 Promitalk mit Thomas Anders, eine Open-Air-Party im Bürgerpark mit buntem Programm und SWR4 DJ machen Wörth zur Festival-Hochburg im Südwesten. An allen drei Festivaltagen berichtet das SWR4 Festivalradio aus Wörth und auf SWR4.de/festival sind alle Veranstaltungen im Festivalstream zu sehen.

Den Konzertreigen startet Thomas Anders am Freitag, 27. September. Gemeinsam mit seiner Band nimmt er die Gäste mit auf eine Reise durch vier Jahrzehnte Musikgeschichte. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Am Samstagabend, 28. September, wird die Wörther Festhalle von der Bee-Gees-Tribute-Band „Night Fever“ bespielt, die für eine aufregende Partynacht sorgen. Auch hier ist der Einlass ab 19 Uhr und der Beginn um 20 Uhr. Den Weltstar Chris de Burgh gibt es zum Festival-Finale am Sonntag, 29. September – der irische Musiker steht seit 50 Jahren auf der Bühne und präsentiert in Wörth seine größten Hits und Songs vom neuen Album. Einlass ist um 18 Uhr, das Konzert beginnt um 19 Uhr.

SWR4 Moderator Jörg Assenheimer begrüßt in der Friedenskirche in Wörth zum SWR4 Promitalk: Am Freitag, 27. September, ist Thomas Anders zu Gast. Der Promitalk startet um 15 Uhr und wird musikalisch von der SWR4 Band umrahmt. Tickets hierfür können nur bei SWR4 gewonnen werden.

Open-Air-Party im Bürgerpark Wörth

Das SWR4 Festival bietet den Gästen in diesem Jahr noch mehr – zusätzlich zum Abendprogramm gibt es im Bürgerpark eine Festivalbühne mit täglich buntem Programm, einer Foodmeile und SWR4 DJ. Am Freitagnachmittag, 27. September, beginnt das Festival im Bürgerpark um 17 Uhr mit dem Livestream des Promitalks mit Thomas Anders. Für musikalische Unterhaltung sorgt SWR4 DJ Maik Schieber, bevor das Highlight des Abends folgt: Thomas Anders tritt live in der Festhalle auf und wird gleichzeitig per Livestream auf der Leinwand im Bürgerpark übertragen. Am Samstag, 28. September, führt SWR4 Moderator Matthias Methner ab 15 Uhr durch ein vielseitiges Programm. Für Live-Musik sorgt der Karlsruher Künstler Guitarman, während SWR Promi-Expertin Kristina Hortenbach interessante Einblicke in die Welt der Stars gewährt. Am Abend gibt es die Live-Übertragung der SWR4 Party mit „Night Fever“ und SWR4 DJ Maik Schieber lässt den Abend bei einer ausgelassenen Open-Air-Party ausklingen. Am Sonntag, 29. September, startet das Programm im Bürgerpark ebenso um 15 Uhr und steht ganz im Zeichen des Gartens. Die SWR4-Gartenexpertin Heike Boomgaarden steht den Gästen Rede und Antwort, während die Landauer Band ThomFreds für stimmungsvolle Live-Musik sorgt. Den Höhepunkt des Festivals bildet der Konzert-Livestream des SWR4 Konzerts mit Chris de Burgh. Der Eintritt für alle Veranstaltungen im Bürgerpark ist frei.

Tickets und Sendungen

Für das SWR4 Konzert mit Thomas Anders (27.9., Tickets jeweils 25 € inklusive aller Gebühren) und die SWR4 Party mit „Night Fever“ (28.9., Tickets jeweils 12 € inklusive aller Gebühren) gibt es noch wenige Tickets unter www.woerth.de/swr4festival. Das SWR4 Konzert mit Chris de Burgh ist bereits ausverkauft. Das gesamte Festival sendet SWR4 im Festivalradio und alle Veranstaltungen sind im Festivalstream unter SWR4.de/festival zu sehen.

Änderungen bei Einlasszeit und Sitzplätze statt Stehplätze bei den SWR4 Konzerten

Das SWR4 Konzert von Chris de Burgh beginnt um 19 Uhr, der Einlass startet um 18 Uhr. Außerdem werden aus den Stehplatzkarten für die Konzerte von Thomas Anders und Chris de Burgh Sitzplatzkarten: Der Saal ist vollständig bestuhlt und es gibt freie Platzwahl. Die Platznummerierungen auf der Empore behalten weiterhin ihre Gültigkeit.

