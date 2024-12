SWR Streaming-Tipps für Januar 2025

Die Januar-Highlights in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek, auf Youtube und auf den Social-Media-Kanälen auf einen Blick – vom SWR.

VICE verschob geschmackliche, journalistische und moralische Grenzen wie kein anderes Medium. Gegründet 1994 in Montreal, wuchs es vom schrillen Fanzine zum weltweiten Medienimperium, das 2024 Insolvenz anmeldete. Mit der rastlosen Suche nach spektakulären und bizarren Storys machte VICE einen neuen, ungeschönten Journalismus populär: Gonzo. Es ging fast immer um Drogen, Kriminalität, Sex, Style, Abseitiges und Absurdes. Doch exzessiver Lifestyle, interne Konflikte und der Medienwandel führten zum Fall. Die Doku beleuchtet Aufstieg, Erfolg und Absturz des Popkultur-Phänomens.

Warum anschauen?

Die Doku erzählt packend vom Aufstieg und Fall eines Medienphänomens, das Grenzen sprengte und zeigt VICEs Einfluss auf Popkultur und Journalismus – mit exklusiven Einblicken und Interviews.

Wo zu finden?

Alle drei Folgen ab sofort in der ARD Mediathek und am 3. Januar ab 0:55 Uhr im SWR

„Yallah Hopp!" – das versteht jede:r. Selbst Oxford-Deutsche begreifen sofort: Bei Bülent Ceylan herrscht Aufbruchstimmung. Der Kurpfälzer Comedian begeistert mit seinem Bühnenprogramm das Publikum in der ausverkauften Porsche-Arena in Stuttgart, wo der tumbe Donnergott Thor von der „Thor-tur“ seiner Kindheit erzählt, wo Powerfrau Anneliese als „Channeliese" eine eigene Kosmetiklinie aufbaut und wo Hausmeister Mompfred der Schicksalsschlag einer zweiten Heirat ereilt. Musik darf natürlich auch nicht fehlen.

Warum anschauen?

Schräg, schnell, spontan und aufs Unterhaltsamste gegen den Strich gebürstet. Katharsis pur!

Wo zu finden?

Ab sofort in der ARD Mediathek

Die chinesische Online-Plattform Temu lockt mit Billigangeboten. Was steckt hinter der Erfolgsformel und wie steht es um die Qualität der Produkte? Die Doku deckt auf, wie Temu-Händler:innen immer wieder gegen geltende Gesetze bei Zoll und Steuer verstoßen, sie besucht Stationen der Produktion und des Handels in China, trifft Schnäppchenjäger:innen in Deutschland und enthüllt Verkaufstricks. Außerdem werden Produkte in Labortests auf ihre Sicherheit und Gesundheitsschädlichkeit geprüft.

Warum anschauen?

Verbraucher:innen freuen sich über extrem günstige Preise. Die Doku zeigt, was hinter dem vermeintlichen Schnäppchen aus Asien steckt und was das für unsere Sicherheit und Gesundheit bedeutet.

Wo zu finden?

Ab sofort in der ARD Mediathek

Die Doku zeigt den Stuttgarter Tatort-Kommissar wie man ihn nicht kennt, etwa beim Engagement für Menschen mit geistiger Behinderung oder auf der Schauspielbühne, wo er in „Rain Man“ einen Autisten spielt.

„Ich habe einfach immer alles auf mich zukommen lassen,“ sagt Richy Müller. Und es ist eine Menge auf ihn zugekommen. Hollywood inklusive. Geboren in Mannheim in den 1950ern. Ein Arbeiterkind, getauft auf den Namen Hans-Jürgen. Er lernte Werkzeugmacher, wie sein Vater. Dann das Schauspielstudium in Bochum. Kurz darauf die erste Filmrolle: In „Die große Flatter“ gab er den halbstarken Träumer „Richy“ derart überzeugend, dass viele meinten, die Regisseurin habe ihn tatsächlich auf der Straße aufgepickt. Plötzlich war er für alle Richy. Und das blieb er. Die Doku begleitet Richy Müller, alias Hauptkommissar Thorsten Lannert, ans Tatort-Set, an die Werkbank seines Lehrbetriebs in Mannheim, in seine Wahlheimat am Chiemsee und an die Betten beatmungspflichtiger Kinder, für die er sich seit Jahren engagiert.

Wo zu finden?

Ab dem 20. Dezember in der ARD Mediathek

Von Weihnachten bis zu den Heiligen Drei Königen herrschen besondere Zeiten. Die Tage sind kurz und dunkel, die Stimmung schwankt zwischen melancholischem Abschied vom alten Jahr und freudiger Erwartung des neuen. Menschen, die in der Nacht wachen, am Krankenbett oder als Security, schildern, wie es ihnen dabei ergeht. Die einzelnen Folgen suchen das Geheimnis der Sterne u. a. in der Astrophysik und erzählen von religiösen und weltlichen Reliquien. Es geht um den neuen Trend „Longevity“ – die Suche nach einem möglichst langen, gesunden Leben, um die Kraft der Träume und um die Frage, ob Empathie den Hass im Netz brechen kann.

Wo zu finden?

Ab dem 20. Dezember in der ARD Audiothek

Der letzte Film von Hollywoodproduzent Max Barber ist an den Kinokassen gescheitert, die Schulden beträchtlich. Deshalb plant er, beim Dreh seines neuen Films den Hauptdarsteller sterben zu lassen, um die Versicherungssumme zu kassieren. Es soll wie ein Unfall bei einem Stunt aussehen, doch zum Ärger des Produzenten stellt sich der gealterte Star Duke Montana als robuster heraus als gedacht.

Wo zu finden?

Ab 25. Dezember in der ARD Mediathek. Linear ebenfalls am 25.12. im SWR.

„Am Pass” bringt die Welt der Sterneküche auf den Teller und zeigt, wie Kreativität, Leidenschaft und Präzision außergewöhnliche Gerichte entstehen lassen. In der neuen Staffel erzählen sechs Spitzenköchinnen und -köche ihre Geschichten und verraten ihre kulinarischen Visionen: Von überraschenden Kreationen mit einfachen Zutaten bis hin zu aufregenden Kombinationen von Aromen aus aller Welt. Die faszinierenden Einblicke hinter die Kulissen der Gourmetküche machen deutlich: Sterneküche ist Kunst, die inspiriert und begeistert.

Wo zu finden?

Ab 26. Dezember in der ARD Mediathek

Wikipedia ist die vielleicht wichtigste Webseite unserer Demokratie. Eine Internet-Utopie, wo jede und jeder freien Zugang zu Wissen hat. Doch das System ist fragil. Rechtsextreme haben die Offenheit Wikipedias genutzt, um Informationen und Diskurse zu manipulieren. Mutmaßlich schrieben sie mithilfe von Hunderten von Fake-Accounts Artikel zur deutschen Geschichte um, erfanden Fakten, relativierten den Holocaust. Ob die Täter wirklich gestoppt wurden, ist bis heute nicht klar. Der Podcast „Sockenpuppenzoo“ nimmt ihre Spuren auf und fragt: Wer sind diese Menschen? Und können wir Wikipedia heute wirklich noch vertrauen?

Wo zu finden?

Ab 16. Januar stehen alle Folgen in der ARD Audiothek zum Abruf bereit

Host und Musiker Rea Garvey lädt deutschsprachige Promis und Künstler:innen zu sich ein, um gemeinsam Musik zu hören, zu quatschen und zu singen. Es geht um emotionale Erlebnisse im Leben der Gäste, wichtige Momente in ihren Karrieren und natürlich um Lieblingssongs und ganz viel um Musik. In jeder Folge gibt es zwei exklusive Unplugged-Songs, die die Gäste für sich und Rea rausgepickt haben und die ihr nur im Podcast hören könnt.

Wo zu finden?

Ab dem 21. Januar jeden Dienstag eine neue Folge – exklusiv in der ARD Audiothek

