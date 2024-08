Regina Halmich in „Back to the Roots“ – Eine Kultfigur des deutschen Boxsports

Porträt über die Boxerin Regina Halmich aus der Reihe „Back to the Roots“ / am 6. September 2024 um 21 Uhr im SWR / ab 12. September in der ARD Mediathek

Regina Halmich ist die Queen im Ring. Von ihren 48 WM-Boxkämpfen hat sie nur einen einzigen Kampf verloren. Im September kämpft sie zum dritten Mal gegen TV-Moderator Stefan Raab. „Regina Halmich – Back to the Roots“ zeigt sie bei den Vorbereitungen in Berlin für den Kampf gegen Raab und reist mit ihr in ihre alte Heimat Karlsruhe. Dort zeigt sie, wer sie geprägt und stark gemacht hat: Allen voran ihre Eltern und ihre beste Freundin, Hard-Rock-Röhre Doro Pesch.

Zurück in Karlsruhe mit alten Wegbegleitern

„Back to the Roots“ begleitet Regina Halmich in ihre Heimatstadt Karlsruhe. Es wird klar, ihre Eltern haben immer an sie geglaubt. Papa Günter regelt bis heute die Finanzen. Die Mutter hilft bei den Autogrammkarten, hat es aber aus Sorge nie ertragen, ihrer Tochter nah am Ring zuzusehen. Auf den Spuren der Vergangenheit trifft Regina ihre beste Freundin, Musikerin Doro Pesch. Zusammen mit ihr besucht sie die DM-Arena, in der 2007 ihr letzter Profi-Boxkampf stattfand. Gemeinsam schwelgen die beiden in Erinnerungen an dieses furiose Finale.

Die Frau, die niemals aufgibt

Regina Halmich, die Pionierin des Frauen-Boxsports, ist auch 17 Jahre nach ihrem offiziellen Karriereende eine Ausnahmeerscheinung und hat entscheidend dazu beigetragen, dass Frauen auch in Deutschland im Profiboxsport erfolgreich sind. Im September will es die ehrgeizige Kämpferin noch einmal wissen: Sie steigt in den Ring, um gegen TV-Moderator Stefan Raab anzutreten. Ein gigantisches Medienspektakel. Raab kämpfte schon zweimal gegen die gebürtige Karlsruherin – und verlor. Ob sie ihm auch dieses Mal die Nase bricht?

„Regina Halmich – Back to the Roots“

Am 6. September strahlt der SWR um 21 Uhr „Regina Halmich – Back to the Roots“ aus. Die Sendung ist ab 12. September in der ARD Mediathek verfügbar.

