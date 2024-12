Polizei-Thriller für SWR und NDR mit Magdalena Laubisch, Max von der Groeben und Thorsten Merten in der Regie von Dustin Loose

Eine junge Polizistin am Beginn ihrer Karriere muss ihr Wissen um kriminelle Verstrickungen innerhalb der Polizei mit dem Leben bezahlen: Angelehnt an den nie aufgeklärten Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter 2007 in Heilbronn erzählt der Polizei-Thriller „Die Nichte des Polizisten“ (Arbeitstitel) von der Welt junger Polizist:innen, die bei ihrem Einsatz für die demokratische Gesellschaft auf fatale Weise mit organisierter Kriminalität und rechtsextremen Tendenzen in der Polizei konfrontiert werden. In der Regie von Dustin Loose spielen Magdalena Laubisch, Max von der Groeben und Thorsten Merten die Hauptrollen, das Drehbuch schrieben Rolf Basedow, Nicole Armbruster und Gabriela Sperl. „Die Nichte des Polizisten“ ist eine Gabriela Sperl Produktion für W&B Television im Auftrag von SWR und NDR in Zusammenarbeit mit EPO-Film.

Eine Polizistin unter Druck

Eine Gruppe von jungen, ehrgeizigen Anwärter:innen einer baden-württembergischen Polizei-Spezialeinheit wird zu Höchstleistungen getrieben. Eine von ihnen ist die 23-jährige Rebecca Henselmann (Magdalena Laubisch), die schon bald bei verdeckten Operationen eingesetzt wird. Sie strengt sich an, ist ehrgeizig, genau wie ihr Kollege Christoph Laurin (Max von der Groeben), dem Rebecca näherkommt. Hochmotiviert agiert die junge Polizistin bei Einsätzen gegen Drogen- und Waffenhandel. Dabei begegnet sie Machtmissbrauch und trifft auf rechtsradikale Einstellungen auch in der Polizei. Rebecca hat über ihren Onkel, den in Thüringen arbeitenden Polizisten Werner Barth (Thorsten Merten), die Einflussnahme von Rechtsradikalen kennengelernt. Nun gerät sie selbst zwischen die Fronten von organisierter Kriminalität und extremen Rechten, deren Verbindungen teilweise bis in ihre Einheit hineinreichen. Dieses Wissen wird ihr zum Verhängnis.

Die Produktion

Die Dreharbeiten zu „Die Nichte des Polizisten“ (AT) fanden von Ende Oktober bis Ende November 2024 in und um Wien statt. Kamera Clemens Baumeister, Montage Anna Nekarda, Szenenbild Tim Pannen, Kostüm Silke Sommer, Maskendesign Andrea Allroggen, Casting Karimah El-Giamal. Eine Gabriela Sperl Produktion für W&B Television im Auftrag von SWR und NDR in Zusammenarbeit mit EPO-Film, Jakob Pochlatko. Produzent:innen sind Gabriela Sperl und Benjamin Benedict. Ausführende Produzentin ist Mimi Klein. Die Redaktion liegt bei Katharina Dufner (SWR) und Sabine Holtgreve (NDR).

