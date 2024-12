Nah dran, exklusiv und authentisch / Einmalige Einblicke ins Innenleben der Fantastischen Vier / Tour-Highlights und Fan-Liebe / Ab 21. Dezember 2024 in der ARD Mediathek und um 23:50 Uhr im Ersten

Aufhören oder dem Bandleben „troy“ bleiben? Seit 35 Jahren sind die Hip-Hop-Legenden Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon als die „Fantastischen Vier“ schon zusammen. Nun haben sie endlich wieder ein neues Album gemacht und gehen auf Tour mit spektakulären Bühnenshows. Laut, wild, immer ein Spruch auf den Lippen, so reißen die Fantas ihre Fans mit. Doch was passiert, wenn die Spots ausgehen? Die Backstage-Doku zur "Long Player Tour" liefert exklusive Einblicke, die ihre Community sonst nie zu sehen bekommt. Sie zeigt die Band abseits des Rampenlichts: echte Emotionen, ungehemmter Tourbus-Spaß und tiefe Einblicke in das Innenleben einer der größten deutschen Bands. „Fanta Vier Forever, Baby!?! – Die Doku zur Tour“ ist ab 21. Dezember 2024 in der ARD Mediathek verfügbar und um 23:50 Uhr auch im Ersten zu sehen.