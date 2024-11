„Demokratieforum Hambacher Schloss: Autokraten im Aufwind – Demokratie in Gefahr“

Wie steht es in Europa um die Demokratie? Sind Werte wie Freiheit, Gleichheit und die Unveräußerlichkeit der Menschenrechte noch selbstverständlich? Oder gibt es zunehmend mehr Herrscher, auch in Europa, die dabei sind, den Begriff „Demokratie“ umzuetikettieren? In den USA, dem Mutterland der Demokratie, zeigt Donald Trump mehr oder weniger offen, dass er die Nation umbauen will in ein autoritäres Regime. Wie sehr bestimmen bereits Autokraten das Weltgeschehen? Und was kann die Demokratie dem entgegensetzen? Mit Michel Friedman diskutieren beim SWR Demokratieforum auf dem Hambacher Schloss die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des EU-Verteidigungsausschusses, der Schriftsteller Ilija Trojanow und Irene Hahn-Fuhr, Politologin und Geschäftsführerin des Zentrum Liberale Moderne in Berlin, zum Thema „Autokraten im Aufwind – Demokratie in Gefahr?“. Das Gespräch wird Freitagnacht, 22. November 2024, um 00:00 Uhr und Sonntag, 24. November 2024 um 8:20 im SWR ausgestrahlt und ist anschließend in der ARD Audiothek und in der ARD Mediathek verfügbar. Auf dem SWR Youtube Kanal werden die Höhepunkte veröffentlicht.