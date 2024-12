„Besondere Zeiten”: zwischen Melancholie und Neubeginn

Sechsteilige ARD-Reihe ab 20. Dezember 2024 in der ARD Audiothek / Koproduktion von SWR, BR, HR, WDR, RBB und SR

Von Weihnachten bis zu den Heiligen Drei Königen herrschen besondere Zeiten. Die Tage sind kurz und dunkel, die Stimmung schwankt zwischen melancholischem Abschied vom alten Jahr und freudiger Erwartung des neuen. In der Reihe „Besondere Zeiten“ spiegelt sich diese Stimmung zwischen den Jahren. Menschen, die in der Nacht wachen, am Krankenbett oder als Security, schildern, wie es ihnen dabei ergeht. Die einzelnen Folgen suchen das Geheimnis der Sterne u. a. in der Astrophysik und erzählen von religiösen und weltlichen Reliquien. Es geht um den neuen Trend „Longevity“ – die Suche nach einem möglichst langen, gesunden Leben, um die Kraft der Träume und um die Frage, ob Empathie den Hass im Netz brechen kann. „Besondere Zeiten“ ist eine sechsteilige Reihe der ARD-Religionsredaktionen und wird am 20. Dezember 2024 in der ARD Audiothek veröffentlicht.

ARD-Reihe „Besondere Zeiten”

Ab 20. Dezember stehen alle sechs Teile in der ARD Audiothek zum Abruf bereit.

BR: „Nachtwachen – alles schläft, einer wacht”, am 25.12.24 in „SWR Kultur Glauben”

HR: „Shining Stars – warum uns Sterne so faszinieren“, am 26.12.24 in „SWR Kultur Glauben”

SWR: „Anker oder Magie – Reliquien früher und heute”, am 29.12.24 in „SWR Kultur Glauben”

WDR: „Longevity – Die neue Sehnsucht nach der Langlebigkeit”, am 5.1.25 in “SWR Kultur Glauben”

RBB: „Kino im Kopf – Die Kraft des Träumens”, am 6.1.25 in „SWR Kultur Glauben”

SR: „Schrei nach Liebe – Empathie gegen Extremismus im Netz?”, am 12.1.25 in „SWR Kultur Glauben”

