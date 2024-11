Phil Laude als „Alman“ Frank Stimpel

Ich hatte riesigen Spaß daran, Frank Stimpel nach Smeilingen zu bringen. Die Sketche haben mich sofort mit ihrer Absurdität gepackt und erinnerten mich ein bisschen an Key and Peele (Anm. d. Red.: US-Sketch-Comedy mit Keegan-Michael Key und Jordan Peele). In diesem Format dreht Frank sein Alman-Level komplett ins Astronomische und die skurrilen Situationen, die sich daraus ergeben, waren schon beim Dreh der absolute Wahnsinn. Die Zuschauer können sich auf einen Frank freuen, der noch nie so deutsch war.