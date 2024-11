Durch Sketch-Comedy habe ich damals meine Leidenschaft für die Comedy entdeckt und es war immer mein Ziel, mal in so einem Format mitzuspielen. Ich fand es total lustig, in die Rolle des Supermarktverkäufers Marc Frisch – ein teils gelangweilter, spitzzüngiger, Kaugummi kauender Kassierer und aufgrund seiner Queerness und seiner Extravaganz der absolute Exot in Smeilingen – zu schlüpfen. Gedreht haben wir in einem echten Supermarkt. Es war witzig, selbst hinter der Kasse zu sitzen oder in einer Szene eine Pyramide aus Tomatendosen einfach umzuwerfen. Außerdem war es für mich ein Highlight und eine Ehre mit einer etablierten Comedienne wie Mirja Boes zusammen zu spielen.