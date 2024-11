Michelle Hunziker als Michelle Hunziker

Michelle Hunziker spielt sich selbst, also Michelle Hunziker. ©SWR/Constantin Entertainment/Guido Engels SWR ARD/Constantin Entertainment/Pirates World

Mit meinem Image zu spielen, diese Rolle zu überdrehen und in die verschiedensten Situationen zu schlüpfen – das hat einen Riesenspaß gemacht. Ich kann Ihnen jetzt schon versichern: Da kommt es zu lustigen Situationen und absurden Gesprächen. Mein Date mit dem Pfarrer beispielsweise entspringt einfach einem Missverständnis. Wie es dazu kam und was daraus wird: Das verrate ich noch nicht!

Die superbeliebte und superbekannte Moderatorin Michelle Hunziker hat sich ins beschauliche Smeilingen zurückgezogen: Hier will sie abseits des ständigen Rampenlichts endlich ihr Dating-Leben auf Vordermann bringen und normale, bodenständige Männer kennenlernen. Dass sie dafür in Smeilingen an der falschen Adresse sucht, hat ihr vorher leider keiner gesagt! Mit den Männern aus dem Dorf erlebt sie ein skurriles und wahnsinniges Date nach dem anderen. Achtung, Spoiler: Ihren Traummann lernt Michelle in Smeilingen erstmal nicht kennen.