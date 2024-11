Martin Klempnow als Pfarrer Simon Krintsch

Wie krieg ich das Haus Gottes voll? Smeilingens kreativer Pfarrer Simon Krintsch (Martin Klempnow) setzt auf Erlebnis-Seelsorge und peppt seine Predigt schon mal mit närrischen Requisiten auf. © ARD/SWR/Constantin Entertainment/Pirates World GmbH SWR © ARD/SWR/Constantin Entertainment/Pirates World GmbH

Ein vergleichbares Dorf gibt es wohl nirgendwo: Was für durchgeknallte Charaktere, gespielt von der ‚Crème de la Crème‘ der deutschen Darsteller:innen, Comedians und Comediennes in zum Teil bizarren Rollen und Situationen: Origineller geht es nicht.

Als Geistlicher der Gemeinde Smeilingen will Simon Krintsch ständig neue Ideen finden, seine „Schäfchen“ wieder in die Kirche zu locken: Berühmt berüchtigt sind dabei seine Motto-Gottesdienste. Woche für Woche wird gerätselt, was sich der umtriebige Pfarrer dieses Mal ausgedacht hat, um die dann doch sehr überschaubare Zahl der Kirchgänger: innen für die heilige Messe zu begeistern. Aber er lässt sich nicht entmutigen: Sein Gott gibt ihm die Kraft, immer wieder aufs Neue ein wahres Feuerwerk des Entertainments abzubrennen. In der stillen Hoffnung, dass er von den Gläubigen doch noch erhört wird...