206 Nationen, 32 Sportarten und mittendrin SWR Sportjournalistin Désirée Krause: Sie ist in Paris fürs Fernsehen und Radio unterwegs. Ihre Interviews werden auch Online und auf den Social Media Kanälen der Sportschau eingesetzt.

Die Hauptsportart, über die sie berichtet, ist Handball. Aber auch beim Turnen, Volleyball oder Tischtennis ist sie dabei.

Wie ihr typischer Arbeitstag in Paris abläuft, zeigt die ARD/SWR Reporterin im Video: Interviews führen, Beiträge erstellen, viel U-Bahnfahren... und auch den olympischen Spirit an der Seine genießen.

