Paläontologie

Veggie statt Fleisch - der Speiseplan unserer Vorfahren

Pascal Kiss





Ernährung

Was haben Ernährung und Frieden miteinander zu tun?

Susanne Henn





Raumfahrt

USA: Rückschlag für SpaceX, Erfolg für Blue Origin

Christoph König im Gespräch mit Uwe Gradwohl, ARD-Wissenschaftsredaktion





Katastrophe

Japan: 30 Jahre nach dem Erdbeben von Kobe

Katharina von Tschurtschenthaler





Archäologie

Die alten Römer und Bleivergiftung

Jan Kerckhoff





Musikliste:



1.

La ka ba'a

Alogte Oho & His Sounds of Joy



2.

Katharsis

Fjarill



3.

I want that fire

Aaron Taylor



4.

Inaka

Mei Semones



5.

If I don't leave now

Christo Graham



6.

Un mare in luce

Gualazzi, Raphael



7.

Emily

Julia Biel