Unsere Themen:

Zoologie

Vom Winde verweht - So reisen Fledermäuse

Christine Langer im Gespräch mit Dr. Dina Dechmann, Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie, Radolfzell





Virologie

Wie geht es mit dem Abwassermonitoring auf Viren weiter?

BmE von Clemens Haug





Botanik

Forschende arbeiten an Methoden gegen Bananen-Pilz

BmE von Miriam Mair





Architektur

In der Wüste Saudi-Arabiens entsteht der größte Park der Welt

BmE von Nina Amin





Rubrik: Meldungen der Woche

Musikliste:

1.

Astral plane

Say She She



2.

Blind as a bat

Rigmor Gustafsson



3.

Langt fr byens kalde stl

Svarteper



4.

Einfach zu abgelenkt

Dota



5.

Fruta madura

Conjunto Papa Upa



6.

Surfin' at night

Joo Kraus