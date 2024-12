Unsere Themen:

Gesundheit

Polioviren im Abwasser: Kein Grund zur Sorge, aber Impfstatus prüfen

Martin Gramlich im Gespräch mit Anja Braun, SWR-Wissenschaftsredaktion.





Umwelt

Kreislaufwirtschaft: Produkte nachhaltig designen und weniger Misch-Materialien

Alice Thiel-Sonnen





Umwelt

Amalgam ist ab Januar in der Zahnmedizin verboten - wegen Quecksilber

Frank Wittig





Archäologie

Himmelsscheibe von Nebra: aufwendiger hergestellt als vermutet

Martin Gramlich im Gespräch mit Prof. Harald Meller, Direktor Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt





Medizin

Psychiatrische Notfälle: Notärzte spritzen, Notärztinnen reden

Stefan Troendle

Musikliste:

1.

Hideaway

Joy Denalane



2.

Alfama

André Mehmari



3.

Gaggle of our friends

The Lone Dining Society



4.

All I want for Christmas is my two front teeth

Spike Jones & His City Slickers



5.

Dekonekte

The Bongo Hop feat Kephny Eliacin



6.

Agnes

Anna B Savage



7.

Hadsel

Beirut