Die Themen heute: Forschungspolitik: Das will die AfD in Wissenschaft und Bildung ändern

Tag des Kopfschmerzes -Warum Übergebrauch von Schmerztabletten das Problem verschärft

Susanne Kluge-Paustian und Ulrike Heckmann



1000 Antworten: Woher kommt der Begriff "Staatsräson"?

Gabor Paal, SWR-Wissenschaft



Max-Rubner-Institut: Kleinkinder nehmen doppelt so viel Zucker zu sich als empfohlen

Sabine Stöhr, SWR-Umwelt



Klimawandel in Griechenland: Mangos statt Oliven

Moritz Pompel



Forschungsprojekt in Mainz: Fiebermessen bei Bienen

Michael Lang



Musikliste:



1.

I'm sorry

Morea



2.

You are here

Olmo



3.

From outside a window sill

Crumb



4.

For your own safety

Phileas



5.

RBH

Oracle Sisters



6.

Shakar

Ladaniva



7.

I believe in miracles

Say She She