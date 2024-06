Wie Kriege beendet werden – Vom Schlachtfeld an den Verhandlungstisch

Ukraine, Gaza, Jemen, Syrien – die Liste aktueller Kriege ist lang. Wie lassen sie sich beenden? Die Geschichte zeigt: Für dauerhaften Frieden braucht es viele Faktoren. Von Bartholomäus Laffert (SWR 2024)

Vor mehr als zwei Jahren hat Russland die Ukraine überfallen. Auch die Kriege in Syrien, Jemen und Gaza dauern an - ein Ende ist nicht in Sicht. Der Blick in die Geschichte zeigt: in militärischen Entscheidungsschlachten wird kaum ein Krieg beendet. Oft landen die kriegführenden Parteien am Verhandlungstisch. Doch das ist, wie das ehemalige Jugoslawien zeigt, keine Garantie für ein langfristiges Kriegsende. Um einen "faulen Frieden" zu vermeiden, braucht es mehrere Faktoren.