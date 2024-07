Höhle auf dem Mond entdeckt: Machen wir da bald Urlaub?

Diese Woche mit Julia Nestlen und Aeneas Rooch.

Ihre Themen sind:

- Julia hat den Hausrüttler entdeckt – es ist kein Insekt! (02:05)

- In Südafrika gibt’s jetzt radioaktive Nashörner (07:16)

- Schreibtischarbeit war schon im Alten Ägypten ungesund (17:13)

- Warum stillen Männer eigentlich nicht? Mathe weiß die Antwort (24:26)

Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

A Novel way to save Rhinos: https://www.wits.ac.za/news/latest-news/general-news/2024/2024-06/a-novel-way-to-save-rhinos-.html

Ancient Egyptian scribes and specific skeletal occupational risk markers (Abusir, Old Kingdom): https://www.nature.com/articles/s41598-024-63549-z

Maternal transmission as a microbial symbiont sieve, and the absence of lactation in male mammals: https://www.nature.com/articles/s41467-024-49559-5

