Hitradio Störfeld: So ärgert Starlink die Astronomen

Diese Woche mit Sina Kürtz und Julia Nestlen.



Ihre Themen sind:

- Ig-Nobelpreise I: In welche Richtung drehen sich Haarwirbel? (02:46)

- Walpenis gefunden – was man so am Strand sammeln kann (08:00)

- Chips in Höhle verloren – ein Ökosystem gerät durcheinander (14:56)

- Ig-Nobelpreise II: Können Tauben Raketen steuern? (21:22)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

The 2024 Ig Nobel Prize Winners: https://improbable.com/ig/winners/#ig2024

An observation of sexual behavior between two male humpback whales: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mms.13119

Carlsbad Caverns National Park: https://www.facebook.com/CarlsbadCavernsNPS/posts/927161019437880



