Was unser Filmgeschmack mit unserem Gehirn zu tun hat

Diese Woche mit Sina Kürtz und Julia Nestlen.



Ihre Themen sind:

- Astronaut*innen sitzen auf der ISS fest – was ist da los? (01:57)

- Eine neue Studie will zeigen, dass man mit immer mehr Geld doch immer glücklicher wird (07:24)

- Ein Parfum für Hunde – Sina ist skeptisch (13:03)

- Unsere Moral ist abhängig von der Jahreszeit! Julia spekuliert über die Folgen (20:01)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Starliner-Problem ungelöst: NASA-Astronauten stecken auf ISS fest: https://www.swr.de/wissen/starliner-kann-nasa-astronauten-nicht-von-iss-abholen-100.html

Olympics on the International Space Station: https://www.youtube.com/watch?v=ycDoaIn6wuk

Money and Happiness: Extended Evidence Against Satiation: https://happiness-science.org/money-happiness-satiation/

Unpacking the Pursuit of Happiness: https://www.apa.org/pubs/journals/releases/emo-emo0001381.pdf

Fakt ab-Folge Corona-Schnelltests bei Dr. Dog: https://www.ardaudiothek.de/suche/Corona-Schnelltests%20bei%20Dr.%20Dog

Do moral values change with the seasons?: https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2313428121



Unser Podcast-Tipp der Woche: Changemakers – Wie Sportler*innen die Welt verändern. https://www.ardaudiothek.de/sendung/changemakers-wie-sportler-innen-die-welt-veraendern/13636893/



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Oder per E-Mail: faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Instagram:

@charlotte.grieser

@julianistin

@sinologin

@aeneasrooch



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König