Grabbeigaben aus Lebensmitteln – ruhe sanft und iss Käse!

Diese Woche mit Aeneas Rooch und Julia Nestlen.

Ihre Themen sind:

- Klopapier und Fliesen – eure Ideen für Fakt ab-Merch (00:43)

- Elektroautos haben mehr Unfälle – aber warum nur?! (05:29)

- Käseschmuck kam im Alten China mit ins Grab – igitt oder toll? (11:06)

- Dieser Vogel baut seiner Herzensdame ein Konzerthaus (17:11)

Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Are electric vehicles riskier? A comparative study of driving behaviour and insurance claims for internal combustion engine, hybrid and electric vehicles: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457524003063?via%3Dihub

Bronze Age cheese reveals human-Lactobacillus interactions over evolutionary history: https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(24)00899-7

Male bowerbirds build acoustics into their love shrines: https://www.science.org/content/article/male-bowerbirds-build-acoustics-their-love-shrines

