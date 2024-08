Staffel 1 steht ab dem 14. August und die neue Staffel 2 ab dem 28. August auf SWRKultur.de, in der SWR Kultur App sowie in der ARD Audiothek.



6000 Kilometer und sechs Stunden Zeitverschiebung liegen zwischen den Freundinnen Leonie und Hannah. Leonie lebt seit ein paar Jahren mit ihrem Freund Dan in New York und arbeitet in einer Marketingagentur; Hannah jobbt in Berlin in einem Callcenter und versucht, ihre Musikkarriere aufzubauen. Durch Sprachnachrichten halten sie sich gegenseitig auf dem Laufenden. Das ist nicht leicht, denn ihr Alltag könnte kaum unterschiedlicher sein. Und fast zwangsläufig driften ihre Lebensentwürfe immer weiter auseinander.



