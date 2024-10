Am 21.3.1919 läutete Walter Gropius mit der Gründung des Bauhaus das Zeitalter der klassischen Moderne in Architektur und Design ein. An welchen Orten im Südwesten kann man den Einfluss des revolutionären Neuen Bauens erleben? Wir haben die wichtigsten Bauten in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg für Sie zusammengestellt.

Die Schwarzwaldhalle in Karlsruhe: Ein spektakuläres Gebäude von 1953, das international für Aufsehen sorgte. Der experimentelle Bau ist eine architektonische Besonderheit. Es ist die erste Halle in Europa mit einem selbst tragenden Hängedach aus Spannbeton.

Anfang des 20. Jahrhunderts entstand eine Schwimmkultur in Deutschland. Das 1929 im Bauhaus-Stil entstandene Bad in Stuttgart Heslach orientiert sich an den Formen der Neuen Sachlichkeit. Die Schwimmhalle beeindruckt mit seiner imposanten Größe und der Symmetrie des Raumes.

Auch das ist Bauhaus: schlichte Materialien, funktionale Bauweise. Der Kirchenarchitekt Otto Bartning errichtete die Mainzer Lutherkirche 1949 im Rahmen seines Kirchennotprogramms. 48 Kirchen entstanden so in kürzester Zeit – dank eines innnovativen Baukastenmodells.

Die Hochschule für Gestaltung (HfG) in Ulm existierte von 1953 bis 1968 und gilt nach dem Weimarer Bauhaus als die international bedeutendste Design-Hochschule. Sie wurde von Inge Aicher-Scholl, Otl Aicher und dem Schweizer Bauhaus-Architekten Max Bill gegründet. Das Gebäude ist ein bedeutendes Beispiel der konkreten Architektur in Deutschland.

Der Weissenhof in Stuttgart ist das bedeutendste Bauhaus-Zeugnis im Südwesten. Unter Ludwig Mies van der Rohe wirkten 17 Architekten 1927 an der Entstehung der Wohnsiedlung mit, darunter die heute weltberühmten Bauhaus-Vertreter Walter Gropius, Le Corbusier und Hans Scharoun. Die nüchterne, minimalistische Architektur erregte damals Aufsehen wie Unverständnis.

Das Bauhaus revolutioniert Architektur und Design

Als Walter Gropius am 21. März 1919 in Weimar das Bauhaus gründete, begann das Zeitalter der klassischen Moderne in der Kulturgeschichte. Das Bauhaus war revolutionär, weil es die Arbeiterklasse in die Kunst brachte und ein Design schaffte, dass sich am Nutzen für den Menschen statt an Protz orientierte.

Bauhaus-Architekten wie Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius, Le Corbusier oder Hans Scharoun erschufen Bauten, die in ihrem Design völlig neu waren. Die Formen waren klar, nüchtern und minimalistisch.

Form follows function

Auch die Materialien waren ungewohnt. Stahl, Beton und Glas ersetzen Holz und aufwändige Stuckverziehrungen. Eine transparentere, freundlichere, menschenwürdigere Welt war das Ziel.

Das Bauhaus revolutionierte nicht nur die Architektur, sondern auch Handwerk und Industrie. Es entstand ein Design, dass sich am Nutzen für den Menschen orientierte: Das Credo "form follows function" war geboren.

Im Südwesten entstehen Wohnsiedlungen

Durch die Wohnungsnot nach dem Ersten Weltkrieg und die wachsende Zahl Stadtmenschen durch die Industrialisierung war der Wohnsiedlungsbau eine der zentralen Anliegen des Bauhaus. Industriestädte benötigten Platz für Arbeiterfamilien.

Im Südwesten entstehen ikonische Siedlungen wie der Weissensee in Stuttgart, der Dammerstock in Karlsruhe oder die Westendsiedlung in Ludwigshafen. Strenge Symmetrien, kubische Formen und funktionale, schmuck- und schnörkellose Gestaltung lassen den Einfluss der Bauhausarchitektur deutlich erkennen.