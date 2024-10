Rheinland-Pfalz muss sich auf nasse und stürmische Zeiten einstellen. Ex-Hurrikan "Kirk" ist im Anflug und hat Dauerregen und Sturmböen im Gepäck. Wie heftig es wird mit Hochwasser und was zu beachten ist, haben wir zusammengefasst.

"Kirk" wird in der kommenden Nacht (von Mittwoch auf Donnerstag) in Rheinland-Pfalz aufschlagen. Mittlerweile ist der Hurrikan "nur" noch ein Sturmtief. Erste Ausläufer kommen jetzt schon - die Regenfälle, die bereits Richtung Eifel und Hunsrück unterwegs ist.

"Kirk" bringt Dauerregen und Sturmböen

Das Wettergeschehen könne man in etwa zweiteilen, so Marcel Herber vom ARD-Wetterkompetenzzentrum: Vom Dauerregen sind demnach vor allem der Norden und die Mitte von Rheinland-Pfalz betroffen. Den Sturm bekäme vor allem der Süden und auch die Mitte des Landes zu spüren.

Bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter

Der Schwerpunkt der Niederschläge liegt in der Nacht zum Donnerstag. Bis Donnerstagvormittag ist anhaltender Regen vorausgesagt, aber ab dem Nachmittag sollen die Niederschläge dann deutlich nachlassen

Dabei werden (außer im Südosten) etwa 30 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet. Insbesondere in Eifel und Hunsrück können es 50 bis 70 Liter werden und vereinzelt in Staulagen im Bergland auch mal 80 Liter. Hierzu hat der Deutsche Wetterdienst auch eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Vereinzelt Sturmböen bis 110 Kilometer pro Stunde

Die stärksten Windböen werden vor allem in der Südhälfte, etwa ab Hunsrück und weiter südlich, Richtung Vorderpfalz, erwartet. In höheren Lagen seien vereinzelt auch schwere oder orkanartige Böen möglich, so Marcel Herber: "Das ist nichts Außergewöhnliches, aber schon ein bisschen ein ordentlicherer Wind, als wir es zuletzt so gewohnt waren."

In Zahlen ausgedrückt bedeute das im Flachland eine Windstärke von 70 bis 90 Kilometer pro Stunde und im Bergland etwa 90 bis 100, vereinzelt könne es auch Böen bis zu 110 Kilometer pro Stunde geben, so Herber.

Im Norden wird es demnach auch windig, jedoch nicht in dem Ausmaß wie im Süden. Da gehen die Wettermodelle von einzelnen starken bis stürmischen Böen aus.

Höhepunkt des Sturms sei die zweite Nachthälfte zum Donnerstag, so Herber, die stärksten Böen würden zwischen 0 und 6 Uhr früh in Rheinland-Pfalz erwartet.

Hochwassergefahr an kleinen Flüssen und Bächen

An kleinen Flüssen und Bächen bestehe durch die nasse Vorgeschichte der vergangenen Tage und Wochen Hochwassergefahr, so Marcel Herber. Die Böden seien ordentlich voll mit Wasser.

Vor allem im Norden, wo 40 bis 70 Liter Regen in kurzer Zeit fallen könnten (lokal auch mehr), könne es sein, dass bis Freitag erste Pegelstände die Meldestufe 1 oder 2 erreichen, vor allem an kleinen Bächen und Flüssen, wie Kyll oder Glan.

"Das ist jetzt nicht das große Hochwasser, dafür fehlt noch etwas an Regen", aber dennoch ernst zu nehmen, so der Wetterexperte. Und weil das komplette Einzugsgebiet der Mosel in Frankreich betroffen ist, sei auch denkbar, dass auf der Mosel punktuell die Schifffahrt eingestellt werden müsse.

Waldspaziergänge möglichst meiden

"Kirk" sei kein Hurrikan mehr, sondern mittlerweile umgewandelt und erreiche uns als außertropisches Tief, sagt Marcel Herber. Dennoch sollte man vorsichtig sein, zum Beispiel bei Waldspaziergängen, da könne schon mal ein Ast abbrechen bei den Windgeschwindigkeiten. Ansonsten sei "Kirk" ein "normales kleines Sturmtiefchen".

Am Donnerstag nachlassender Regen

Am Donnerstag soll es bedeckt werden und am Vormittag soll dann der Regen deutlich nachlassen. Es bleibt aber wechselhaft mit zeitweiligen Schauern oder schauerartigem Regen. Im Süden könnte es Gewitter geben. Die Gefahr ist allerdings gering.

Die Temperaturen liegen am Donnerstag zwischen 13 und 17 Grad, in einigen Hochlagen um 11 Grad. In der Nacht zum Freitag dann auflockernde Bewölkung und nur noch vereinzelt Schauer, überwiegend aber niederschlagsfrei. Tiefstwerte 7 bis 4 Grad, in Hochlagen der Eifel bis 2 Grad.

Zum Wochenende wieder sonniger und kühler

Am Freitag ist es im Süden anfangs noch wechselnd bewölkt und es gibt Schauer oder schauerartigen Regen, der dann aber rasch abzieht.

Ansonsten wird es heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen.