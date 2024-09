Am Wochenende haben bisher unbekannte in Tellig in der Verbandsgemeinde Zell etwa 1.000 Weihnachtsbäume beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht auf Sonntag seien die Täter auf das umzäunte Grundstück in dem Gewerbegebiet in Tellig (Landkreis Cochem-Zell) eingebrochen und hätten den etwa 1.000 Weihnachtsbäumen die Spitzen abgeschnitten, teilte die Polizei mit. Die Bäume könnten nun nicht mehr verkauft werden. Der Schaden betrage ca. 20.000 Euro, so die Beamten weiter. Polizei bittet um Mithilfe Die Polizei sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, solle sich bitte bei der Polizeiinspektion Zell melden. Unter 06542/9867-0 werden Hinweise entgegengenommen.