Ein Mann soll am Mittwoch vor der Basilika in Trier zwei Kontrahenten verletzt haben. Worum es ging, kann die Polizei noch nicht sagen. Aber der Festgenommene sitzt nun in U-Haft.

Kurz vor 23 Uhr muss am Mittwochabend auf dem Basilikavorplatz wenige Meter vom Palastgarten entfernt etwas passiert sein, worüber drei Leute in Streit gerieten. Auch ein Messer soll im Spiel gewesen sei, sagt die Polizei. Ein 27-Jähriger wurde als Tatverdächtiger festgenommen. Es gab zwei Verletzte. Einer mit Schnittwunde. Am folgenden Tag wurde der Festgenommene dem Richter vorgeführt. Der ordnete Untersuchungshaft an. Hintergründe unklar - Polizei verweist auf Ermittlungen Trotzdem ist auch zwei Tage nach dem Vorfall nicht klar, was dort eigentlich passiert ist. Worum ging es bei dem Streit? Kannten sich die Männer? Ging es um Drogen? Die Polizei verweist auf laufende Ermittlungen. Auf Nachfrage hieß es aber, gegen den Tatverdächtigen werde wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung, Beleidigung von Polizisten und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. In dem Zusammenhang werde auch wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt.