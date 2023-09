per Mail teilen

Am helllichten Tag wurde laut Polizei im Trierer Palastgarten ein Mann niedergeschlagen und ausgeraubt. Jetzt haben die Ermittler einen der drei Tatverdächtigen festgenommen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Mann bereits Ende vergangener Woche bei einer Polizeikontrolle festgenommen. Der 19-Jährige sei am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Seitdem befinde er sich in Untersuchungshaft.

Die Tat soll sich am Montag, den 4. September, im Bereich des Kiosks im Palastgarten zugetragen haben. Laut Polizei schlugen die Täter ihr Opfer dort nieder. Einer der drei Männer habe ihm Bargeld aus der Hosentasche entwendet. Alle drei flohen dann. Das Opfer sei durch den Angriff verletzt worden.

Polizei sucht weiter Zeugen nach Überfall im Palastgarten

Nach der Festnahme des 19-Jährigen dauern die Ermittlungen der Polizei an. Die Beamten suchen weiter Zeugen, die Hinweise zu den zwei noch flüchtigen Tatverdächtigen geben können oder den Überfall im Palastgarten beobachtet haben. Telefon: 0651-9779 2290.