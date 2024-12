per Mail teilen

Der politische Umsturz in Syrien beschäftigt tausende Syrerinnen und Syrer, die hier in Deutschland leben und arbeiten. Im Gesundheitssystem spielen Ärzte aus Syrien inzwischen eine wichtige Rolle. Würden sie Deutschland jetzt wieder verlassen, bekämen das wohl vor allem kleinere Krankenhäuser deutlich zu spüren. In Rheinland-Pfalz arbeiten gut 470 syrische Ärztinnen und Ärzte.

Und allein in diesem Jahr haben schon zwanzig Syrerinnen und Syrer ihre Approbation als Apotheker in Rheinland-Pfalz erhalten.

Vor neun Jahren kam Oqba Al Masri als Kriegsflüchtling nach Deutschland. Heute ist er der Chef einer Apotheke in Idar-Oberstein. Der Weg dahin war lang und steinig. Und das trotz eines abgeschlossenen Pharmaziestudiums.