Busfahrer unter Drogeneinfluss bei Dorsheim auf Autobahn gestoppt

Bei Dorsheim, im Landkreis-Bad Kreuznach, ist ein Busfahrer auf der Autobahn gestoppt worden, weil er offenbar unter Drogen stand. Ein Fahrgast hatte die Polizei informiert.

Immer wieder waren dem Busfahrer laut Polizei die Augen zugefallen. Außerdem verließ er mehrmals ohne ersichtlichen Grund seine Fahrspur. Einem Fahrgast fiel das auf und er verständigte die Polizei. Er sprach den Busfahrer auf sein gefährliches Fahrverhalten an. Der stellte daraufhin seinen Bus auf dem Standstreifen ab.

Bus war unterwegs vom Flughafen Hahn nach Mainz

Das Ganze passierte bereits am Freitagnachmittag. Wie die Polizei jetzt in einer Pressemeldung mitteilt, war der Bus auf der A61 unterwegs. Nach Angaben eines Polizeisprechers handelte es sich um eine Linienfahrt vom Flughafen Hahn im Hunsrück in Richtung Mainzer Hauptbahnhof.

Polizei findet Drogen im Grünstreifen

Bei ihrer Kontrolle stellten die Polizisten der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim bei dem Busfahrer Anzeichen für Drogenkonsum fest. Außerdem fanden sie Medikamente bei dem Mann und eine Tube mit Betäubungsmitteln auf dem Grünstreifen an der Autobahn. Offenbar hatte der 42-Jährige die zuvor weggeworfen.

Den Busfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Für den Linienbus wurde ein neuer Fahrer organisiert.