Auto brennt auf A61 bei Schifferstadt komplett aus

Ein Auto mit vier Insassen ist am Samstagvormittag auf der A61 bei Schifferstadt in Brand geraten. Die vier Insassen konnten sich retten. Das Auto wurde völlig zerstört.

Das Auto mit vier Insassen war in Richtung Speyer/Hockenheim unterwegs. Gegen 10:30 Uhr bemerkte die 23-Jährige Fahrerin kurz hinter Schifferstadt, dass der Motorraum ihres Fahrzeugs brannte. So schilderte sie es der Polizei später. Die junge Frau aus dem Saarland konnte laut Polizei ihr Fahrzeug noch auf den Standstreifen lenken und sich und ihre drei Mitinsassen in Sicherheit bringen. Die Flammen griffen auf das gesamte Fahrzeug über, so dass der Opel vollständig ausbrannte.

Fahrbahn während der Löscharbeiten gesperrt

Die vier Insassen blieben unverletzt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn in Hockenheim rund eine Stunde lang gesperrt. Nachdem das Fahrzeugwrack abgekühlt war, wurde es abgeschleppt. Die vier Insassen wurden laut Polizei, obwohl sie unverletzt waren, von einem Rettungswagen von der Unfallstelle weggebracht. Im Einsatz waren die Feuerwehr Schifferstadt, ein Rettungswagen, die Polizeiinspektion Schifferstadt und die Autobahnpolizei Ruchheim.