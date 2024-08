per Mail teilen

Seit zwei Tagen häufen sich in Diez und anderen Orten die Anzeigen bei der Polizei wegen zerstochener Autoreifen. Nun hat die Polizei einen ersten Hinweis.

Betroffen sind Autobesitzer zum Beispiel in Diez, Balduinstein und Langenscheid. Am gleichen Tag wurden auch in Limburg mehrere Autoreifen zerstochen - wie viele genau, sei noch unklar. Eine exakte Anzahl der Taten und die Schadenshöhe kann nach Polizeiangaben derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugin filmte den mutmaßlichen Reifenstecher

Laut Polizei konnte eine Frau den Mann in einem Fall beobachten und filmen. Sein Foto wurde nun veröffentlicht. Die Polizei bittet weitere Zeugen sich zu melden. Aufnahmen des mutmaßlichen Täters hat die Polizei nun veröffentlicht.