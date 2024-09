"Zauber der Musik" der Pfälzischen Musikgesellschaft

Melodien aus der Welt der Oper und Operette gibt es am Sonntag, 13. Oktober, bei einem Konzert der Pfälzischen Musikgesellschaft im SWR Studio in Kaiserslautern.

"Zauber der Musik" war ein beliebtes musikalisches Motto, welches das SWR-Rundfunkorchester in seinem Studio und auf Konzertreisen den Hörerinnen und Hörern sowie den Konzertbesuchern anbot. Die Pfälzische Musikgesellschaft will bei ihrem nächsten Konzert im SWR Studio in Kaiserslautern an diese Tradition anknüpfen.

Zu Gast werden die bekannte Sopranistin Prof. Stefanie Krahnenfeld und ihre Gesangssolisten der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim sein.

Arien von Mozart, Haydn oder Verdi in Kaiserslautern

Auf dem Programm stehen die beliebtesten Melodien aus der Welt der Oper und der Operette - Arien aus Werken von Mozart, Haydn, Donizetti, Delibes, Korngold, Verdi, Lortzing und Strauß. "Eine Soirée, die zum Träumen und Wohlfühlen einlädt", so die Pfälzische Musikgesellschaft.

Der Eintritt kostet einen Euro. Darüber hinaus sind Spenden willkommen.

Datum: Sonntag, 13. Oktober 2024 Beginn: 17:00 Uhr

Ort: SWR Studio Kaiserslautern

Emmerich-Smola-Platz 1

67657 Kaiserslautern

0631 / 36228395 65

kaiserslautern@swr.de

Kartenvorbestellungen bei Hiltrud Fouquet-Arnold, Telefon 0631 78329, E-Mail arnold@corno.net