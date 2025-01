per Mail teilen

Ob Visum oder Ausweispapiere – mit diesen und anderen Anliegen kommen die Menschen zur Ausländerbehörde in Kaiserslautern. Und gehen oft unverrichteter Dinge wieder weg.

Bereits morgens um 5 Uhr steht eine Schlange von Menschen vor den verschlossenen Türen der Ausländerbehörde in Kaiserslautern. Es ist dunkel und kalt. Die Menschen, die warten, sind dick angezogen, manche haben warme Getränke dabei. Sie alle wollen dringend etwas bei der Ausländerbehörde erledigen. Ein Mann möchte seine Aufenthaltsgenehmigung verlängern. Ein anderer sagt, dass er neue Ausweispapiere braucht.

Lange Schlange vor Ausländerbehörde Kaiserslautern

Die Schlangen vor der Ausländerbehörde bilden sich jeden Tag – von Montag bis Freitag. Und die Mitarbeiter der Behörde kommen nach Angaben der Stadt kaum hinterher. Dafür gibt es mehrere Gründe. Eine Sprecherin der Stadt teilte auf SWR-Anfrage mit, dass die Zahl der Anträge in den vergangenen Jahren zugenommen habe. Das liege daran, dass die Zahl der Ausländer in Kaiserslautern – auch bedingt durch die Krisen in anderen Ländern – ebenfalls stetig zugenommen habe. Zudem seien auch Gesetze verändert worden.

Mitarbeiter der Ausländerbehörde kommen mit Arbeit nicht hinterher

Durch die neue Gesetzgebung und die gestiegenen Fallzahlen, so die Stadtsprecherin, brauchten die Mitarbeiter der Ausländerbehörde deutlich mehr Zeit, um Entscheidungen zu treffen. Dazu komme, dass in der Ausländerbehörde noch immer fünf Stellen nicht besetzt seien. Es sei schwer, so die Stadt, geeignete Bewerber zu finden. Aber man sei zuversichtlich, dass die offenen Stellen bald besetzt werden könnten.

Das alles führe aber dazu, dass die Mitarbeiter der Ausländerbehörde selbst unzufrieden seien, dass sie nicht mehr Fälle bearbeiten könnten. Das belaste nicht nur die Menschen, die dringend auf einen Termin warten, sondern auch die Mitarbeiter der Behörde.

Menschen stellen sich in der Nacht vor Ausländerbehörde an

Die Menschen, die vor der Ausländerbehörde anstehen, erzählen, dass die ersten von ihnen bereits um zwei Uhr in der Nacht gekommen seien, um in der Schlange vorne zu stehen. Denn die ersten zehn bis 15 Menschen hätten gute Chancen, dranzukommen. Dabei gehöre die Situation in Kaiserslautern noch gar nicht zu den Schlimmsten, erzählen die wartenden Menschen. Sie hätten von Bekannten aus Stuttgart und Berlin gehört, dass diese teilweise vor den Ausländerbehörden übernachten würden, um einen vorderen Platz in der Warteschlange zu ergattern.

Trotz Termin verstreichen bei manchen Menschen Fristen

In der Schlange stehen nicht nur Menschen an, die keinen Termin haben, sondern auch solche, die zwar einen Termin haben, der aber zu spät für ihr Anliegen ist. Beispielsweise wenn ein Visum zur Verlängerung ansteht, ein Termin dafür aber erst lange nach Ablauf des Visums verfügbar ist. Diese Menschen hofften darauf, heißt es von der Stadt, einen ausgefallenen Termin ergattern zu können. Allerdings versuche man, solche Fälle bereits bei der Terminvereinbarung zu berücksichtigen. Immer sei das aber nicht möglich.

Daher werden einigen der Menschen auch in den kommenden Tagen wieder mitten in der Nacht vor der Ausländerbehörde in Kaiserslautern Schlange stehen. Menschen, die hoffen, dass ihr Anliegen doch noch fristgerecht bearbeitet werden kann.