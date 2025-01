FA Bedrohungslage in Kita in Kriegsfeld - Polizei ermittelt

Kriegsfeld:

In einer Kita in Kriegsfeld im Donnersbergkreis hat es offenbar eine Bedrohungslage gegeben. Die Kitaleitung hat Anzeige gegen einen Mann erstattet. Und zwar wegen Beleidigung und Bedrohung. Deshalb sind in der Kita jetzt auch Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Meine Kollegin Christina Fleischanderl, hat sich informiert. Was ist da genau vorgefallen in Kriegsfeld?

Also man muss vorweg sagen, dass die Polizei diesen Fall gerade auch noch weiter prüft. Was wir wissen: Der beschuldigte Mann kommt aus dem familiären Umfeld eines Kita-Kindes. Und er soll sich verbal-aggressiv und aufbrausend gegenüber der Kita-Leitung verhalten haben. So hat es die Polizei beschrieben. Davor soll es eine Art Streit mit der Kita-Leitung gegeben haben. Um was es genau ging und was der Mann danach gesagt hat, das will die Polizei nicht sagen. Wichtig hier zu erwähnen ist aber: Laut Polizei hat der Mann in keiner Weise Leib oder Leben der Kita-Mitarbeiter oder der Kinder bedroht.

Abmod:

Der Beschuldigte hat jetzt Hausverbot in der Kita bekommen.