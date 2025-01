Info-Date am Morgen: Elektronische Patientenakte startet ++ Ermittlungen gegen hochrangige Polizisten in Baden-Württemberg

Das deutsche Gesundheitssystem wird digitaler, die elektronische Patientenakte startet. Dies und weitere Themen des Morgens mit Andreas Böhnisch.

Seit mehr als 20 Jahren wird an der elektronischen Patientenakte gearbeitet, seit einigen Jahren gibt es sie auf freiwilliger Basis. Jetzt bekommen alle gesetzlich Versicherten in Deutschland eine elektronische Patientenakte, außer man widerspricht ausdrücklich. Los geht es in drei Modell-Regionen: in Hamburg, in Nordrhein-Westfalen und in Franken in Bayern. Nach erfolgreicher Erprobung soll die elektronische Patientenakte am 15. Februar bundesweit eingeführt werden.

Mögliches Fehlverhalten von hochrangigen Polizeibeamten in BW

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt gegen vier führende Polizisten sowie eine Angestellte wegen des Verdachts der Falschbeurkundung.

Die Ermittlungen richten sich nach SWR-Informationen unter anderem gegen einen Polizeipräsidenten sowie einen Vizepräsidenten. Sie sollen für die Aufnahme eines jungen Mannes in den Polizeidienst gesorgt haben, obwohl er beim 5000 Meter-Lauf durchgefallen war. Dazu soll eine Bescheinigung ausgestellt worden sein, wonach die Leistung erbracht wurde. Wegen der Ermittlungen durfte der designierte Präsident des Präsidiums Konstanz sein Amt nicht wie geplant zum 1. Januar dieses Jahres antreten.