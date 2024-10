Info-Date am Morgen: Hurrikan "Milton" erreicht Florida ++ Sturm Kirk zieht durch RP und BW

per Mail teilen

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Kilometern pro Stunde hat Hurrikan "Milton" die Westküste Floridas erreicht. Massive Zerstörungen werden erwartet.

Bewohner, die nicht evakuiert sind, sollen sich in ihren Häusern verschanzen. Die Behörden bereiteten sich auf umfangreiche Such- und Rettungsaktionen vor, die möglicherweise die ganze Nacht andauern werden.

Sturm im Südwesten Deutschlands

Auch über Teile von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz fegen seit heute Nacht Sturmböen. Über größere Schäden ist bis jetzt noch nichts bekannt. In Rheinland-Pfalz hatten sich Einsatzkräfte am Abend auf die Ausläufer des früheren Hurrikans Kirk vorbereitet, unter anderem ist in Neustadt eine Nachtwache für das Weinlesefest eingerichtet worden.